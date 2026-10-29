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Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Oh için devrede!

Beşiktaş'ta son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Tottenham ve Hull City'nin ilgilendiği Güney Koreli golcü için Acun Ilıcalı'nın ısrarcı olduğu öğrenildi.

Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Oh için devrede!
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşılaşmasında Süper Lig'deki ilk golünü kaydederek ligdeki suskunluğunu bozdu. Avrupa kupalarında sergilediği performansla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi.

AVRUPA'DAKİ PERFORMANSI TRANSFER İLGİSİNİ ARTIRDI

Acun Ilıcalı, Beşiktaş ın yıldız golcüsü Oh için devrede! 1

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelede iki gol atan Hyeon-gyu Oh, galibiyette önemli rol oynadı. Avrupa sahnesindeki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli futbolcu, transfer piyasasının da gündemine girdi.

TOTTENHAM VE HULL CİTY DEVREDE

Acun Ilıcalı, Beşiktaş ın yıldız golcüsü Oh için devrede! 2

Güney Koreli golcüyle İngiltere'den iki kulübün ilgilendiği öne sürüldü. Premier Lig temsilcisi Tottenham ile Hull City'nin, Oh'un performansını yakından takip ettiği iddia edildi.

Oyuncunun özellikle Avrupa maçlarında ortaya koyduğu skor katkısının, İngiliz ekiplerinin ilgisinde etkili olduğu belirtiliyor.

ACUN ILICALI İLGİLENİYOR!

Acun Ilıcalı, Beşiktaş ın yıldız golcüsü Oh için devrede! 3

Acun Ilıcalı'nın da Hyeon-gyu Oh transferi için devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz kulüpleri Tottenham ve Hull City'nin radarına giren Güney Koreli golcünün geleceği merak konusu olurken, Ilıcalı'nın transfer sürecinde nasıl bir rol üstleneceği şimdiden gündem yarattı.

OH'UN DEVRE ARASINDA AYRILMASI BEKLENMİYOR

Acun Ilıcalı, Beşiktaş ın yıldız golcüsü Oh için devrede! 4

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Hyeon-gyu Oh'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor. Siyah-beyazlı formayla sezon sonuna kadar yola devam etmesi beklenen golcünün olası transferinin yaz döneminde gündeme gelebileceği ifade edildi.

VİNCENZO ITALİANO DA TAKIMDA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Beşiktaş ın yıldız golcüsü Oh için devrede! 5

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, daha önce yaptığı açıklamada Hyeon-gyu Oh'un sezon boyunca takımda kalacağını belirtmişti. Güney Kore basınında çıkan son haberler de bu açıklamayla örtüşüyor.

Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında Güney Koreli forvetin gol katkısını artırmasını beklediği aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Premier League Acun Ilıcalı beşiktaş hull city Hyeon-Gyu Oh
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