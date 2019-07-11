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Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'a Almanya ve İspanya'dan talip var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş için Almanya ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'a Almanya ve İspanya'dan talip var

Bursaspor'da sergilediği performans ile öne çıkan ve A Milli Takım'ın kapısını aralayan Umut Meraş, yurt dışında da dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki savunmacının ismi uzun bir süre Beşiktaş ile anılırken, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan ekiplerin de oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.

Bursaspor yönetimi ise Beşiktaş kanadından son zamanlarda bir adım atılmaması nedeniyle oyuncunun satışı için yurt dışından gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Geçtiğimiz gün Bursaspor'un sezon başı hazırlıklarına katılan ve çalışmalara başlayan genç savunmacı ise belirsizliğin bir an önce sonra ermesini istiyor. Takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Umut Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Geçen sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren sol bek oyuncusu, çıktığı 27 lig maçında 2 gol kaydetti.

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