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Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın bu yaz ilgilendiği Feyenoordlu genç futbolcu Orkun Kökcü, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi! Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Orkun Kökcü'nün Barcelona'ya imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında 2-0 mağlup olması ve 10 numarada görev yapan Adem Ljajic’in performansı tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş'ta kısa süre önce Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrılan Serkan Reçber de Boşnak asıllı Sırp oyuncu Ljajic’i değerlendirirken ilginç bir itiraf bulundu. Reçber, Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Orkun Kökcü’nün Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü anlatarak genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

Serkan Reçber, Orkun Kökcü ile ilgili “Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Beşiktaş transfer komitesi hata yaptı. Orkun Kökcü benim canlı izlediğim Avrupa’daki en yetenekli Türk futbolcu. Alırsın Orkun Kökcü’yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara ve santrfor mu aranır? Orkun Kökcü’yü bu sene ya da gelecek sene Avrupa’nın büyük takımlarında izleriz. Orkun Kökçü’nün ailesi de Beşiktaş’a gelmesi için çok uğraştı. Fedakarlıklar yapıldı ama transfer gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Orkun Kökcü

GELMEK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI
Siyah-Beyazlı yöneticiler, Orkun’un bonservisini almak için Feyenoord ile görüşmeler yaptı. Hollanda ekibi 1 milyon euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş’a gelmek için büyük fedakarlık yapan genç oyuncu bu sezon Hollanda’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Haberde Barcelona'nın oyuncunun kendisi, ailesi ve menajeriyle yaptığı ön görüşmede anlaşma sağladığı kaydedildi. Oyuncu ve ailesini İspanya’ya davet eden Katalan ekibinin, 3+1 yıllık mukavele imzalamayı planladığı belirtildi. İmzaların da ara transferde atılmasının planlandığı kaydedildi.

7 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
Hollanda vatandaşı olan Orkun, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U-19 takımında geçirdi. Merkez orta sahada oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. 2017/18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon da performansını yukarı çıkarmayı başardı. 7 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orkun’un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Orkun Kökçü barcelona feyenoord

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadar anlıyor bizim kalas takımlar topçudan.
Yazık yönetime yazık transfer komitesine.
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