Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Geçtiğimiz günlerde tatil yaparken görüntülenen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ve Sophia Thomalla aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye'ye geldiğinde Instagram fenomenlerine özel mesaj atmasıyla olay olan Karius'un yeni sevgilisi Sophia Thomalla, metal müzik hayranı çıktı.

Sophia Thomalla'nın Loris Karius'tan önceki sevgilisi ise ünlü Bush grubunun solisti 53 yaşındaki Gavin Rossdale olduğu öğrenildi. Sophia Thomalla, Gavin Rossdale'den önce ise dünyaca ünlü Alman metal grubu Rammstein'in solisti Till Lindemann...

Sophia Thomalla, 2016 yılında Norveçli metal müzik sanatçısı Andy LaPlegua ile kısa süreli bir de evlilik yaşadı.

29 yaşındaki modelin vücudundaki dövmelerle de dikkat çekiyor.

Tam bir dövme tutkunu olan Sophia Thomalla, fırsat buldukça soluğu dövmecide alıyor.

