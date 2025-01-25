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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Antalya'ya 4 eksikle gidiyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.01.2025 16:13
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Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Antalya'ya 4 eksikle gidiyor...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandaki maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda 4 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş
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