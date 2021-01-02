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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2021 14:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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