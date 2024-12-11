Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Rashica ailevi sebeplerden kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

"AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI KADROYA ALINMADI"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe'den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır." bilgisi verildi.

IMMOBILE DE YOK

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek. Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.