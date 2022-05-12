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Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu reddedildi!

12.05.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu reddedildi!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle oybirliği sonucunda reddetti.

NE OLMUŞTU?

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Trabzonspor - Beşiktaş maçında Trabzonspor stoperi Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan Çakır'ın elle kontrol etmesini 'geri pas' olarak değerlendiren Zorbay Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden kullandırdı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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