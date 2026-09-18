Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransız basınında! "İstanbul'da çöktüler"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet, Avrupa'nın önde gelen spor basınında geniş yer buldu. Fransız basını karşılaşmayı Marsilya açısından ağır bir yenilgi olarak değerlendirirken, özellikle siyah-beyazlıların ikinci yarıdaki üstünlüğü ve Tüpraş Stadı'ndaki atmosfer ön plana çıkarıldı.

L'EQUİPE: "MARSİLYA İSTANBUL'DA AĞIR MAĞLUP OLDU"

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Marsilya'nın Avrupa Ligi'ne Beşiktaş karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladığını yazdı.

“Marsilya, Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle (1-4) başladı. İlk yarıda iyi oynayan Marsilya, ikinci yarıda çöktü ve üç dakika içinde iki gol yedi. Bu, Marsilya'nın üst üste dördüncü yenilgisi oldu. İstanbul'a yapılan bu yolculuk, Marsilya oyuncularına Ağustos ayından beri unutamadıkları bir şeyi hatırlattı: Sezon zor geçecek.”

Haberde Marsilya'nın ilk yarıda iyi bir görüntü verdiği ancak ikinci devrede oyundan koptuğu belirtildi. Fransız ekibinin yalnızca üç dakika içerisinde iki gol yemesine dikkat çekilirken, bunun üst üste alınan dördüncü yenilgi olduğu vurgulandı.

20MİNUTES: "MARSİLYA'NIN SIKINTILARI DERİNLEŞTİ"

20minutes, Marsilya'nın Beşiktaş karşısındaki yenilgisinin takımın sorunlarını daha da büyüttüğünü yazdı.

“Marsilya, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Beşiktaş'a ağır bir yenilgi aldı. Marsilyalılar 50 dakika boyunca iyi oynadılar, ancak sürekli gerilim altında olmak sonunda yorgunluğa yol açıyor. Özellikle Pazar günü oynanacak PSG maçı öncesinde, rövanş maçına moralsiz bir şekilde çıkacaklar.”

Haberde Marsilya'nın yaklaşık 50 dakika boyunca iyi mücadele ettiği ancak yüksek gerilimin oyuncular üzerinde yorgunluğa neden olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin önündeki PSG maçına da dikkat çekildi.

LE MONDE: "İKİNCİ YARI FELAKET OLDU"

Le Monde, Marsilya'nın İstanbul'da zaman zaman umut veren bir performans sergilediğini ancak ikinci yarıda oyunun tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

Haberde, yüksek maliyetli bir kadroya sahip Marsilya'nın Tüpraş Stadı'ndaki atmosfer karşısında mücadele ettiği ve ikinci yarıda siyah-beyazlıların üstünlüğünün tartışılmaz hale geldiği ifade edildi.

LE FİGARO'DAN İLHAN FAKILI ÖVGÜSÜ

Le Figaro, Marsilya'nın 4-1'lik yenilgisini sert ifadelerle değerlendirirken Beşiktaş'ın genç oyuncusu İlhan Fakılı'ya özel bir bölüm ayırdı.

"Marsilya, Beşiktaş karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi aldı. Beşiktaş, mükemmel olmaktan uzak olsa da acımasızca etkili bir Türk takımıydı."

"Dün gece bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilir ancak neredeyse doğru. Fransa'da doğan Türk kanat oyuncusu İlhan Fakılı mükemmel bir performans sergiledi. Sol kanadında her yerde hazır bulunan oyuncu, Beşiktaş'ın en iyi ataklarının neredeyse tamamının mimarıydı."

“Emmanuel Agbadou kötü bir performans sergiledi. Maçın başlarında sarı kart gören Agbadou, ilk yarıda gerginlik ve sakarlık arasında gidip geldi. Kötü pozisyon alması, tartışmalı müdahaleleri ve isabetsiz pasları, teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu onu devre arasında oyundan çıkarmaya itti.”

Fransız gazete, Fakılı'nın performansını öne çıkararak genç futbolcunun Beşiktaş'ın hücumlarının önemli bölümünde etkili olduğunu yazdı. Haberde Emmanuel Agbadou'nun performansı da eleştirilirken, savunmacının ilk yarıdaki görüntüsünün ardından devre arasında oyundan alındığı belirtildi.

FOOT MERCATO: "MARSİLYA ÇÖKTÜ"

Foot Mercato, Beşiktaş'ın karşılaşmaya yüksek baskı ve istekle başladığını aktardı.

Marsilya'nın yaklaşık bir saat boyunca dengeli bir oyun ortaya koyduğu belirtilirken, Fransız ekibinin özellikle savunmadaki zaafları nedeniyle karşılaşmadan ağır yenilgiyle ayrıldığı ifade edildi.

LA PROVENCE: "TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BİR BAŞ AĞRISIYLA DÖNDÜLER"

La Provence ise Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosfere dikkat çekti.

Marsilya'nın ilk yarıda iyi bir performans sergilemesine rağmen ikinci yarıda oyundaki ivmesini kaybettiği ve Beşiktaş'a 4-1 mağlup olduğu belirtildi. Gazete, Tüpraş Stadı'nı dolduran yaklaşık 42 bin taraftarın atmosferini ve Marsilya'nın üst üste dördüncü yenilgisini birlikte değerlendirdi.

RMC SPORT: "ÇOK KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ"

RMC Sport, Avrupa Ligi'nde yeniden özgüven kazanmayı hedefleyen Marsilya'nın Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilgiyle daha büyük soru işaretleriyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Keylianne Abdallah'ın beraberlik golünün Fransız ekibine umut verdiği ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte Marsilya'nın oyundan koptuğu belirtildi.