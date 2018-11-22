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Beşiktaş'ın Mensah için Atletico Madrid ile görüştüğünü doğruladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Mensah’ın bir yakını Gana basınına konuştu: Beşiktaş’la A.Madrid görüşmelerini doğrulayabilirim.

Beşiktaş'ın Mensah için Atletico Madrid ile görüştüğünü doğruladı

Beşiktaş cephesinden Bernard Mensah’ın bonservisinin alındığına dair haberler yalanlansa da Gana basını farklı bilgiler veriyor.

Kickgh.com sitesine bilgi veren Kayserisporlu oyuncunun bir yakını, oyuncunun ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş’a taşınabileceğini söyledi. Söz konusu açıklama şöyle: Bernard Mensah kış transfer döneminden önce birkaç kulüp tarafından kovalanıyor ancak sadece kovalamaca. Bunlardan biri de Beşiktaş. Beşiktaş’ın Atletico Madrid ile Bernard’ın hakkında görüştüğünü doğrulayabilirim. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mensah atletico madrid Kayserispor

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