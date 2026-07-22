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Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferine korkutan engel!

Beşiktaş, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ederken, Suudi Arabistan cephesinden gelen haberler sürece yeni bir boyut kazandırdı. Al Ittihad'ın pusuda beklediği dev transferin kaderi, Moussa Diaby'nin kararına kilitlendi.

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferine korkutan engel!
Emre Şen

Leandro Trossard hamlesiyle büyük yankı uyandıran Beşiktaş, transfer döneminin bombasını Mohamed Salah ile patlatmak için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Mısırlı yıldıza ABD kulüplerinden de teklifler gelmesine rağmen şu an için en güçlü ve yakın adayın siyah-beyazlılar olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'dan gelen son dakika gelişmeleri denkleme yeni bir kulübün daha dahil olabileceğini gösterdi.

AL ITTIHAD PUSUDA BEKLİYOR

Ortadoğu basınından WinWin'in okuyucularına aktardığı habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, 34 yaşındaki Mısırlı süperstarı renklerine bağlamak için istekli tavrını sürdürüyor. Ancak Suudi ekibinin bu dev transfer operasyonunu hızlandırabilmesinin önünde aşması gereken ciddi bir kulüp içi engel bulunuyor: Moussa Diaby.

TRANSFERİN KADERİ DİABY'YE BAĞLI

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; Al Ittihad yönetimi, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin geçtiğimiz ocak ayında İtalyan devi Inter'den aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak istemesiyle birlikte rotasını ilk olarak Salah'a çevirmişti. Ancak İtalyan ekibinin teklifinin reddedilmesinin ardından süreç uzadı ve gelinen noktada Diaby'nin takımda kalma isteğini yönetime bildirmesi, Suudi ekibinin Salah operasyonunu geçici olarak kilitledi.

Sağ kanada takviye yapmak isteyen Al Ittihad yönetimi için bir numaralı hedefin hala Mohamed Salah olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde Diaby'nin tutumunda bir değişiklik yaşanması ve Mısırlı yıldızın Beşiktaş ile olan sürecinin henüz netleşmemesi halinde, Arap ekibinin transfer masasına çok daha güçlü bir şekilde dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş mohamed salah
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