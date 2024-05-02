''Beşiktaş'ın mülklerini satacaklar" olay yaratan iddia...

Beşiktaş'ta yapılacak olan tüzük tadili genel kurul toplantısı öncesi tartışmalar alevlendi. Kulübün tüzüğünün 5. maddesinde amaçlar ve faaliyetler başlığı altında, hali hazırda “Ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar, yardımlaşma ve dayanışma kurumları kurar veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılır. Kurulmuş veya kurulacak olan ortaklık hisselerini halka arz yoluyla değerlendirir.” ifadesi yer alması taraftarın dikkatinden kaçmadı.

"BEŞİKTAŞ'IN MÜLKLERİNİ SATACAKLAR"

Odatv'ye konuşan Beşiktaş üyesinden olay yaratan ifadeler geldi. Beşiktaş'ın mülklerini satıp borçları öyle ödeyeceklerini söyleyen kişi, "Hasan Arat yönetiminde para yok. Yönetime 'beyaz yakalı' isimler alındı. Kimseden para çıkmıyor. Beşiktaş’ın mülklerini satıp borç ödeyecekler." dedi.

“TAŞINAMAZ MALLARLA İLGİLİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURULMASI HUSUSUNDA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERMEK”

Söz konusu maddede 'yatırım ortaklıkları' ifadesi olmasına rağmen, yeni tüzük taslağında genel kurul görev ve yetkileri başlığının hemen altında yer alan “Taşınamaz mallarla ilgili Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.” şeklinde bir madde yer alması taraftarı endişelendirdi.

“SUİSTİMALE AÇIK”

Oda TV'ye konuşan Beşiktaş kulüp üyesi, “Genel kurulun yetki ve görevleri arasına gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili bir madde koymak, mevcuttaki beşinci maddeye aykırılık teşkil eder çünkü yönetim kurulunun zaten böyle bir yetkisi var. Dolayısıyla burada yapılmak istenen şu olabilir. Bu madde eklenirse ileride bir gayrimenkul ortaklığı yapabilmek için genel kurula bu sorulduğunda, genel kurul da mevcut yönetime ‘Gayrimenkul yatırım ortaklığı yapmanıza izin veriyoruz’ şeklinde yetki verirse, o esnada yönetimde bulunan isimler, ortaklıktan dolayı ortaya çıkması olası zararlarla ilgili ‘Biz yetkiyi genel kuruldan aldık. Dolayısıyla buradaki zararın ortaya çıkmasında biz münferit sorumlu değiliz.’ diyebilirler." açıklamasını yaptı.

"ZATEN VERİLMİŞ OLAN BİR YETKİYİ NEDEN TEKRAR GENEL KURULUN YETKİ VE SORUMLULUKLARINA EKLİYORSUN?"

Bunu görevdeki her yönetimin yapabileceğinin altını çizen kulüp üyesi, "Kulübün amaçları başlığı altında yönetim kuruluna zaten verilmiş olan bir yetkiyi neden tekrar genel kurulun yetki ve sorumluluklarına ekliyorsun ki. Buna gerek yok. Tüzük kendiyle çelişir." ifadelerini kullandı.





