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Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:50 | Son Güncelleme

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Antalyasporlu Nazım Sangare için harekete geçti. İşte Kara Kartal'ın Sangare teklifi...

Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi

Beşiktaş sağ bek transferi için Sangare'ye odaklandı. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bekteki boşluğu henüz dolduramayan Beşiktaş yönetimi Sangare için teklifini Antalyaspor yönetimine sundu.

Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

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