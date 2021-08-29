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Beşiktaş'ın rakibi Ajax, rakibine gol yağdırdı!

29.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Ligi'nin 3. haftasında Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, rakibine gol yağdırdı!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Vitesse'yi ağırladı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, Ajax'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Antony, 31. dakikada Alvarez, 43. dakikada Gravenberch, 60. dakikada kendi kalesine Hajek ve 67. dakikada Klaassen kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax, 2. galibiyetini aldı ve 7 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez mağlup olan Vitesse ise 3 puanla 13. sırada yer buldu.

Ajax, gelecek hafta Zwolle deplasmanına konuk olacak. Vitesse ise Waalwijk deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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