Beşiktaş'ın rakibi Marsilya yine yenildi! Kötü gidişi durduramıyorlar...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya, Rennes deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.
Karşılaşmada Rennes'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Adrien Thomasson kaydetti. Bu sonuçla Marsilya, lige 3 puanla başlamasının ardından oynadığı üçüncü karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bruno Genesio'nun ekibi, 4 hafta sonunda yalnızca 3 puanda kaldı. Marsilya'nın üst üste aldığı üç yenilgi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde dikkat çekti.
Marsilya karşısında aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.
Marsilya ise kötü başlangıcın ardından puan tablosunda alt sıralarda kaldı. Fransız ekibi, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşısında çıkacağı mücadele öncesinde ligde istediği görüntüyü veremedi.
Marsilya, 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. Fransız ekibi, siyah-beyazlılarla oynayacağı karşılaşmanın ardından Ligue 1'de sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.
Rennes ise gelecek hafta Lyon deplasmanında galibiyet arayacak.
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