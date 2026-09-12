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Beşiktaş'ın rakibi Marsilya yine yenildi! Kötü gidişi durduramıyorlar...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Ligue 1'de Rennes deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Lige galibiyetle başlayan Fransız ekibi, son üç maçını kaybederek 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı. Marsilya'yı şimdi zorlu bir fikstür bekliyor.

Beşiktaş'ın rakibi Marsilya yine yenildi! Kötü gidişi durduramıyorlar...
Cevdet Berker İşleyen

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya, Rennes deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmada Rennes'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Adrien Thomasson kaydetti. Bu sonuçla Marsilya, lige 3 puanla başlamasının ardından oynadığı üçüncü karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bruno Genesio'nun ekibi, 4 hafta sonunda yalnızca 3 puanda kaldı. Marsilya'nın üst üste aldığı üç yenilgi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde dikkat çekti.

Beşiktaş ın rakibi Marsilya yine yenildi! Kötü gidişi durduramıyorlar... 1

RENNES LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Marsilya karşısında aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.

Marsilya ise kötü başlangıcın ardından puan tablosunda alt sıralarda kaldı. Fransız ekibi, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşısında çıkacağı mücadele öncesinde ligde istediği görüntüyü veremedi.

Beşiktaş ın rakibi Marsilya yine yenildi! Kötü gidişi durduramıyorlar... 2

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ZORLU FİKSTÜR

Marsilya, 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. Fransız ekibi, siyah-beyazlılarla oynayacağı karşılaşmanın ardından Ligue 1'de sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

Rennes ise gelecek hafta Lyon deplasmanında galibiyet arayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya beşiktaş uefa avrupa
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