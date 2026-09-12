Görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ı geri döndüren cümle

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi. Karşılaşma sonrası görevinden ayrıldığını açıklayan İsmail Kartal, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından takımın başında kalma kararı aldı.

AZİZ YILDIRIM: BİR SÜRE DİNLEN...

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede deneyimli teknik adama bir süre dinlenmesini söyledi. Kartal ise bugün kendi kararıyla takımın antrenmanına çıkmadı.

Günün ilerleyen saatlerinde kulübe gelen İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede teknik direktörün geleceği masaya yatırıldı.

"YOLA SENİNLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yönetimin görüşmede İsmail Kartal'a “Yola seninle devam etmek istiyoruz.” mesajını verdiği belirtildi. Bunun üzerine deneyimli teknik adam da görevine devam edeceğini yönetime iletti.

Taraflar arasında yapılan görüşmenin ardından yaşanan belirsizlik sona ererken, Fenerbahçe de resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın takımın başında görevine devam edeceğini duyurdu.

TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal'ın yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacağı açıklandı. Böylece Roma karşılaşmasının ardından başlayan istifa süreci, yönetimle yapılan görüşmeyle birlikte son bulmuş oldu.