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Beşiktaş'ın rakibi stat arıyor! İzin verilmedi...

Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının Den Dreef Stadı'nda yapılmasına izin vermedi. Kararın gerekçesi kamu güvenliği olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın rakibi stat arıyor! İzin verilmedi...
Cevdet Berker İşleyen

Belçika'nın Leuven kentinde UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva arasında 22 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşmanın Den Dreef Stadı'nda yapılmasına izin vermedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GÜVENLİK GEREKÇESİ

Beşiktaş ın rakibi stat arıyor! İzin verilmedi... 1

Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, karşılaşmanın kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirterek maçın seyircisiz oynanmasına dahi onay vermedi. Böylece Union Saint-Gilloise'ın Avrupa Ligi'ndeki planlarında değişiklik yaşanmasının önü açıldı.

Ridouani, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım." dedi.

İSRAİL MAÇINA DA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Leuven Belediye Başkanı, kararının geçmişteki uygulamalarla da örtüştüğünü vurguladı. Ridouani, Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında İsrail ile Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmanın Macaristan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Ridouani ayrıca, Belçika Kadın Milli Takımı'nın daha önce Leuven'de İsrail ile karşılaşmasına da izin verilmediğini belirterek mevcut kararının bu tutumun devamı olduğunu ifade etti.

Beşiktaş ın rakibi stat arıyor! İzin verilmedi... 2

UNION SAINT-GILLOISE STADYUM ARAYIŞINDA

Union Saint-Gilloise, kendi stadının UEFA Avrupa kupaları standartlarını karşılamaması nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki dört iç saha maçını Leuven'deki Den Dreef Stadı'nda oynama planı yapmıştı.

Ancak belediyenin Hapoel Beer Sheva karşılaşmasına verdiği ret kararı, Belçika temsilcisinin Avrupa Ligi'ndeki iç saha organizasyonunda yeni bir stat arayışına girmesine neden olabilir.

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