Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman ve nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Çebi şampiyonluk kutlamaları sorularana cevap vererek kutlama tarihlerini de bildirdi. Peki, bu sene şampiyon olan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları olacak mı, hangi gün ve hangi tarihte yapılacak? İşte Başkan Çebi’nin kutlamalarla ilgili açıklaması. Beşiktaş şampiyonluk kutlamalarını ne zaman yapacak? İşte, ayrıntılar...

Siyah-Beyazlılar, ligin son haftasında Göztepe deplasmanında aldığı 2-1’lik sonuçla şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise takımın kamp yaptığı otelde açıklamada bulundu. Çebi:

"Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerek, Salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye’de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın ekibindeki bütün hocalara teşekkür ediyorum.’’diye konuştu.

Önümüzdeki senelerde 3-5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber olamadığımız taraftarlarıızla birlikte kutlarız diyen Başka çebi, ‘’Bu saatten sonra Türkiye Kupası’nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz.’’ Dedi. Son olarak Ahmet Nuri Çebi:

‘’Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs’ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs saat 19:03’te yapmak istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.



