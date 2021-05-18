SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman ve nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman ve nerede yapılacak? Açıklama geldi...

18.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, ligin son haftasında İzmir deplasmanında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaşlı taraftarlar maçın bitmesiyle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Şampiyon olmalarıyla birlikte ise taraftarlar kutlamalar için yönetimden açıklama beklemeye başladı. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ise beklenen açıklamayı yaptı. İşte, detaylar...

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman ve nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Çebi şampiyonluk kutlamaları sorularana cevap vererek kutlama tarihlerini de bildirdi. Peki, bu sene şampiyon olan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları olacak mı, hangi gün ve hangi tarihte yapılacak? İşte Başkan Çebi’nin kutlamalarla ilgili açıklaması. Beşiktaş şampiyonluk kutlamalarını ne zaman yapacak? İşte, ayrıntılar...

Siyah-Beyazlılar, ligin son haftasında Göztepe deplasmanında aldığı 2-1’lik sonuçla şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise takımın kamp yaptığı otelde açıklamada bulundu. Çebi:

"Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerek, Salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye’de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın ekibindeki bütün hocalara teşekkür ediyorum.’’diye konuştu.

Önümüzdeki senelerde 3-5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber olamadığımız taraftarlarıızla birlikte kutlarız diyen Başka çebi, ‘’Bu saatten sonra Türkiye Kupası’nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz.’’ Dedi. Son olarak Ahmet Nuri Çebi:

‘’Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs’ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs saat 19:03’te yapmak istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Genç futbolcuya araba çarptı! Metrelerce sürüklendiGenç futbolcuya araba çarptı! Metrelerce sürüklendi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

Ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi

Ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.