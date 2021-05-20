Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Çankırı'daki taraftarları kutlama yapmak için Kenbağ mevkisinde araç konvoyu başlattı.

Konvoyla Atatürk Anıtı'na gelen taraftarların kutlamalara devam ettiği sırada Sebahattin Pehlivan, kız arkadaşı Melike Çelik'in önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Beşiktaşlı taraftarların da "Benimle evlenir misin Ay ışığım?" yazılı pankartı taşıdığı teklife genç kız "Evet" cevabını verdi.

Pehlivanlı, gönül verdiği Çelik ile bir ömür birlikte olmak istediğini ve evlilik teklifini gizlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Bütün hazırlıkları arkadaşlarla beraber yaptık. Gizli saklı tabiki de. Koşturmayla geçti. Sağolsun başkanımızla beraber organize ettik bu işi. Saklamak için bayağı bir uğraştık, belli etmemek için. İnşallah bir ömür beraber yaşayacağız" dedi.

Beklemediği bir sürprizle karşılaştığını belirten ve erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul eden Melike Çelik ise "Hala ne hissettiğimi anlamış değilim. Hiç bir şey söyleyemeyeceğim çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

