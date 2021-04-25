Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Süper Lig’in 37. haftasında Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, üstün bir oyunla rakibini 3-1 mağlup ederken, teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından futbolcularını kutladı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Aboubakar, Atiba, Larin, Ajdin Hasic ve cezalı olan Welinton’dan yoksun olarak maça çıkan siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarının aksine reaksiyon göstererek coşkulu bir futbol ortaya koydu ve net bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından futbolcularını tebrik eden teknik direktör Sergen Yalçın, "Savaşarak kazandınız ve camiamızı gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

Son 2 maçta yaşanan 4 puanlık kayıp sonrasında, üstün bir oyunla elde edilen bu galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, ligde kalan maçlara odaklandı.

RACHİD GHEZZAL FARKINI ORTAYA KOYDU

Kayserispor karşısında siyah-beyazlıların Cezayirli ismi Rachid Ghezzal, takımı sürükleyen isim oldu. Penaltıdan attığı golle gol perdesini açan yıldız oyuncu, N’Koudou’nun attığı ikinci golde de yaptığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15’e çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle orta sahada Adem Ljajic’le birlikte iyi bir görüntü ortaya koyan Ghezzal, savunmaya yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden oldu.