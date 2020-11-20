Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!

Son günlerde aşk hayatıyla ilgili farklı haberlere konu olan Ljajic'in eski sevgilisi, Şu anda Sırbistan'ın en çok takip edilen isimlerinden biri.Instagram'da kendini 'Sırp bombası' olarak tanıtan 35 yaşındaki fenomen, ülkesinde bir hayli meşhur.
Big Brother benzeri bir programda yarışarak ilk kez adını duyuran ve bu programda verdiği müstehcen görüntülerle ülke gündemini meşgul eden isim, şimdilerde sosyal medyada ününe ün katıyor.Instagram'da yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiren isim son günlerde çok sayıda yeni takipçi toplayarak 1 milyon barajını aştı.Sırp basınında sık sık skandalları ile gündeme gelen Stanija Dobrojević, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni kazanıyor.
Son olarak bikinisiyle havuz başında çektirdiği pozlarını Instagram'da paylaşan Stanija Dobrojević, on binlerce beğeni aldı.
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