SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 19:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in bir dönem sansasyonel birliktelik yaşadığı Stanija Dobrojevic, pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!

Son günlerde aşk hayatıyla ilgili farklı haberlere konu olan Ljajic'in eski sevgilisi, Şu anda Sırbistan'ın en çok takip edilen isimlerinden biri.Instagram'da kendini 'Sırp bombası' olarak tanıtan 35 yaşındaki fenomen, ülkesinde bir hayli meşhur.

Big Brother benzeri bir programda yarışarak ilk kez adını duyuran ve bu programda verdiği müstehcen görüntülerle ülke gündemini meşgul eden isim, şimdilerde sosyal medyada ününe ün katıyor.Instagram'da yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiren isim son günlerde çok sayıda yeni takipçi toplayarak 1 milyon barajını aştı.Sırp basınında sık sık skandalları ile gündeme gelen Stanija Dobrojević, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni kazanıyor.

Son olarak bikinisiyle havuz başında çektirdiği pozlarını Instagram'da paylaşan Stanija Dobrojević, on binlerce beğeni aldı.

5fb775dd66a97cd60431f6f5

5fb775dd66a97cd60599b553

5fb775ddae298be49e9173d6

5fb775ddae298be3923ffe76

5fb775de66a97cd68af6aa03

5fb775e3ae298be49d28f83c

5fb775e5ae298be393283072

5fb775e466a97cd68b6baa4d

5fb775eaae298be3923ffe78

5fb775ecae298be49e9173d8

5fb775ee66a97cd60599b555

5fb775ef66a97cd60431f6f7

5fb775f2ae298be49d28f83e

5fb775f2ae298be393283074

5fb775f266a97cd68af6aa05

5fb775f566a97cd60599b557

5fb775fcae298be49e9173da

5fb775fdae298be49d28f842

5fb7760cae298be393283076

5fb7760fae298be49d28f844

5fb7760066a97cd60431f6f9

5fb7760866a97cd68af6aa07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksikBeşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım
Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
Yılın transfer bombası patlıyor
Yılın transfer bombası patlıyor
Transfer resmen açıklandı!
Transfer resmen açıklandı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!
Stanija Dobrojevic, pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor...
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Josef de Souza, Süper Lig'de 100. maçına hazırlanıyor
Josef 100. maçına hazırlanıyor
Gökalp ve Lara Karakayalı'nın ortak hayali Süper Lig
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.