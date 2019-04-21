Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Ligin 29. haftasında saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia ile sarı kart cezalısı Caner Erkin yer almadı. Mustafa Pektemek de Sivas'a götürülmedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu futbolcular yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
Fatih Terim'den derbi göndermesi
Diagne'den Başakşehir iddiası!
Juventus üst üste 8. kez şampiyon!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike
'İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız'
'Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum