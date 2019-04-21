Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Ligin 29. haftasında saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia ile sarı kart cezalısı Caner Erkin yer almadı. Mustafa Pektemek de Sivas'a götürülmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu futbolcular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.



