SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş'ın transfer hedefi eski Galatasaraylı Bruma

Beşiktaş'ın transfer hedefi eski Galatasaraylı Bruma

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Lige Trabzonspor galibiyeti ile başlayan ama sonra oynadığı 2 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen ve bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Bruma için kiralama teklifi yapıldı. Uzun süredir bir kanat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi Hollanda'da buldu. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Bruma bu sezon 4 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi eski Galatasaraylı Bruma

Bir kanat transferi yapmak isteyeyen siyah beyazlı takım, rotasını Bruma'ya yöneltti... TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'yı kiralamak için Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başladı.

2017 yılında Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma, 2019 yazında PSV'ye 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 25 yaşındaki Bruma bu sezon 4 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Maçın ardından Terim'den flaş açıklamalarMaçın ardından Terim'den flaş açıklamalar
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Trabzonspor transferi bitirdi
Trabzonspor transferi bitirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
GS bu adamı neden almaz Babel gibi kazmayla uğraşır, aklım almıyor
puhahaahaaaaaaa komediiii....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın transfer hedefi eski Galatasaraylı Bruma
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Steven Gerrard: Galibiyeti hak ettik
'Galibiyeti hak ettik'
Fatih Terim ve Steven Gerrard arasında gergin anlar
Fatih Terim'i kızdıran hareket
Rangers - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den önemli açıklamalar
Maçın ardından Terim'den flaş açıklamalar
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.