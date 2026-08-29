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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu. Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek. UEFA’nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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