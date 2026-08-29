Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu. Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek. UEFA’nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş
26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş
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