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Beşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar bir türlü gitmiyor! Bir kötü haber de Chamberlain'den geldi, 4 ay yok

22.12.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son oynanan Alanyaspor maçlında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada yıldız oyuncuda yırtık tespit edildiği duyurulurken 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

İNG İngiltere
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 17. haftasında yaşadığı sakatlık sonrası topsuz alanda kendisini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in son durumuna dair bir açıklama geldi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı.

beIN Sports'un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle 4 ay formasından uzak kalacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Bu sezon sakatlıklar konusunda yaşadığı şanssızlıklarla dikkat çeken siyah-beyazlı takımda, Chamberlain dışında Necip Uysal, Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sakatlıkları bulunuyor.

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