Beşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar bir türlü gitmiyor! Bir kötü haber de Chamberlain'den geldi, 4 ay yok

Süper Lig'in 17. haftasında yaşadığı sakatlık sonrası topsuz alanda kendisini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in son durumuna dair bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı.
beIN Sports'un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle 4 ay formasından uzak kalacak.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.
Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Bu sezon sakatlıklar konusunda yaşadığı şanssızlıklarla dikkat çeken siyah-beyazlı takımda, Chamberlain dışında Necip Uysal, Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sakatlıkları bulunuyor.