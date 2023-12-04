Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ın rakibi Serdal Adalı'nın ilginç seçim karnesi! Girdiği üç seçimi de kaybetti

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen seçimin ardından 35. Başkan belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi'nin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yeni sahibi Hasan Arat olurken, Arat'ın rakibi Serdal Adalı 3'ncü kez girdiği mücadeleden yine mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YENİLGİ 2013'TE

Beşiktaş’ta uzun yıllar yöneticilik yapan Serdal Adalı, ilk yenilgisini 2013 yılında yaşadı. Dönemin Başkanı Fikret Orman karşısında seçime giren Adalı, 2 bin 88 oy alarak seçimi kaybetti. Üst üste ikinci kez başkan seçilen Fikret Orman ise 3 bin 850 oy almayı başarmıştı.

2019'DA ÇEBİ'YE KAYBETTİ

Serdal Adalı, Fikret Orman’ın görevi bırakma kararının ardından 2019 yılında ikinci kez seçim yarışına girdi. Bu kez Ahmet Nur Çebi ve Hürser Çetinoktay ile siyah beyazlıların başkanı olabilmek için seçime gitti. Seçim sonucunda Ahmet Nur Çebi 5 bin 9 oy alırken, Serdal Adalı ise 2 bin 983 oyda kaldı. Diğer aday Hürser Çetinoktay ise 537 oyda kaldı.

ŞİMDİ DE HASAN ARAT...

Serdal Adalı gibi Hasan Arat da 3’üncü kez başkanlık için üyelerden oy bekledi. Adalı’yı mağlup eden Arat, 2000 ve 2002 yıllarından Serdar Bilgili karşısında seçim mağlubiyeti yaşadı. 21 yıl sonra yeniden aday olan Arat, bu kez Adalı’ya karşı zafer elde ederek Beşiktaş’ın 35’inci başkanı oldu.





