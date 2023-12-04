SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ın rakibi Serdal Adalı'nın ilginç seçim karnesi! Girdiği üç seçimi de kaybetti

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ın rakibi Serdal Adalı'nın ilginç seçim karnesi! Girdiği üç seçimi de kaybetti

04.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş yeni başkanını seçti. Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın girdiği başkanlık seçiminde oyların çoğunluğunu alan Arat, Siyah-Beyazlılar'ın 35. Başkanı oldu. Serdal Adalı ise girdiği üçüncü seçimden de mağlubiyetle ayrıldı. İşte Arat'ın seçim karnesi...

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen seçimin ardından 35. Başkan belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi'nin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yeni sahibi Hasan Arat olurken, Arat'ın rakibi Serdal Adalı 3'ncü kez girdiği mücadeleden yine mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YENİLGİ 2013'TE

1833757917db46448d58e9a1c03b81a2

Beşiktaş’ta uzun yıllar yöneticilik yapan Serdal Adalı, ilk yenilgisini 2013 yılında yaşadı. Dönemin Başkanı Fikret Orman karşısında seçime giren Adalı, 2 bin 88 oy alarak seçimi kaybetti. Üst üste ikinci kez başkan seçilen Fikret Orman ise 3 bin 850 oy almayı başarmıştı.

2019'DA ÇEBİ'YE KAYBETTİ

serdal_adali_sebebi_7f316_800

Serdal Adalı, Fikret Orman’ın görevi bırakma kararının ardından 2019 yılında ikinci kez seçim yarışına girdi. Bu kez Ahmet Nur Çebi ve Hürser Çetinoktay ile siyah beyazlıların başkanı olabilmek için seçime gitti. Seçim sonucunda Ahmet Nur Çebi 5 bin 9 oy alırken, Serdal Adalı ise 2 bin 983 oyda kaldı. Diğer aday Hürser Çetinoktay ise 537 oyda kaldı.

ŞİMDİ DE HASAN ARAT...

hasanaratserdaladalijpg-f31aum4y3eiw7ugufd4ogq

Serdal Adalı gibi Hasan Arat da 3’üncü kez başkanlık için üyelerden oy bekledi. Adalı’yı mağlup eden Arat, 2000 ve 2002 yıllarından Serdar Bilgili karşısında seçim mağlubiyeti yaşadı. 21 yıl sonra yeniden aday olan Arat, bu kez Adalı’ya karşı zafer elde ederek Beşiktaş’ın 35’inci başkanı oldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram ettiMaç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti
Liverpool'dan harika geri dönüş! Tam 7 gol...Liverpool'dan harika geri dönüş! Tam 7 gol...
Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşımDev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım
Anahtar Kelimeler:
seçim Karne Serdal Adalı son dakika hasan arat aday beşiktaş erden iyet
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

FA Cup'ta olay! Her gol birbirinden ilginç... "Bahis şikesi tüm dünyayı sarmış"

FA Cup'ta olay! Her gol birbirinden ilginç... "Bahis şikesi tüm dünyayı sarmış"

''Bize gelmek istiyor''

''Bize gelmek istiyor''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.