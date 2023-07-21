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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Daniel Amartey'in mevkisi ne? Daniel Amartey kimdir, kaç yaşında, nereli? Peş peşe paylaştılar!

21.07.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Daniel Amartey'in transferini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ünlü futbolcu ile ilgili aramalar sıklık kazandı. Birçok futbolsever Amartey ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni gözdesi Daniel Amartey'in mevkisi ne? Daniel Amartey kimdir, kaç yaşında, nereli? Peş peşe paylaştılar!

Amartey ile ilgili aramalar hız kazandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kullanıcılar Daniel Amartey hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey hakkında merak edilenler...

DANIEL AMARTEY KİMDİR?

Daniel Amartey, 21 Aralık 1994 doğumlu stoper mevkinde forma giyen Ganalı milli futbolcudur.

Amartey, futbola Gana'nın ikinci lig takımı olan International Allies'de başladı. 16 yaşındayken Afrika'ya futbolcu keşfetmek için gelen Magnus Pehrsson tarafından keşfedildi. Futbolcu 18 yaşına girdiğinde, Pehrsson teknik direktörlük yaptığı Djurgårdens IF takımına onu transfer etti.

Amartey, kulüpteki ilk maçını, 3 Mart 2013 tarihinde Svenska Cupen'de karşılaştıkları Umeå'ya karşı oynadı. Ligdeki ilk maçına 31 Mart'ta 2013 sezonunun açılış maçı olan Helsingborgs IF karşısında çıktı.

2013 sezonuna yaptığı başlangıçla medya tarafından övüldü. Schalke 04 ve 1. FC Kaiserslautern gibi takımlar onu izlemeye başladı. Kulüpteki ilk golünü ise 26 Mayıs'ta 2013 Svenska Cupen finalinde 1-1 berabere kalıp penaltılarda yenildikleri IFK Göteborg'a attı. Ligdeki ilk sezonundan sonra Expressen gazetesinde ligdeki en iyi 10. oyuncu, Aftonbladet gazetesinde ligdejki en iyi 18. oyuncu olarak gösterildi. Kasım 2013'te İngiliz kulübü Liverpool ile görüşmelerinin olduğunu doğruladı.

Amartey, Temmuz 2014'te 2,5 milyon Euro karşılığında FC København'a transfer oldu. Superliga'daki ilk maçına 20 Temmuz'da Silkeborg IF karşısında çıktı. 22 Ocak 2016 tarihinde Premier League ekiplerinden Leicester City ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis ücretinin 6 milyon Euro civarlarında olduğu açıklandı. Kulüp için ilk maçına 27 Şubat 2016'da Norwich City'yi 1-0 yendikleri maçta çıktı. Yeni ülkesindeki ilk sezonunda Amartey, Leciester City formasıyla Premier League şampiyonu oldu.

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2016-17 sezonunda Amartey, N'Golo Kanté'nin takımdan ayrılmasının ardından A takımın düzenli oyuncularından biri oldu ve takım arkadaşı Danny Drinkwater ile Leicester City'nin merkez orta saha ikilisini oluşturdu. 14 Eylül 2016'da Amartey, Leicester formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına grup aşamasında Club Brugge'ye karşı deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyetle başladı.

Amartey, Leicester formasıyla ilk golünü 17 Aralık 2016'da Stoke City deplasmanında 88. dakikada eşitliği sağlayarak attı ve 2-2'lik beraberliği kurtardı.

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Ekim 2018'de Amartey, West Ham United'a karşı oynadığı maçta ayak bileğini kırdı ve 2018-19 sezonunun geri kalanında forma giyemedi. Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan Amartey, A takıma dönmeye en çok Eylül 2019'da Luton Town'a karşı oynanan EFL Cup maçında yedek kulübesinde yer alarak yaklaştı.

Sakatlığından neredeyse iki yıl sonra 23 Eylül 2020'de Arsenal'e karşı oynanan ve Leicester'ın 2-0 kaybettiği EFL Cup maçında A takıma geri döndü. Dört gün sonra, 5-2 kazanılan Manchester City deplasmanında ilk 11'de başlayarak Premier Lig'e dönüş yaptı.

BİR TRANSFER DAHA!

Bu açıklamanın hemen ardından Siyah-Beyazlılar bir transferi daha açıkladı. Beşiktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.

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