SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan Türk halkına başsağlığı!

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan Türk halkına başsağlığı!

13.01.2024 18:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında takımına başında çıkacağı ilk maç olan Fatih Karagümrük maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, şehitlerimiz için de baş sağlığı diledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitlerimiz için baş sağlığı dileyerek başlayan Santos, "Öncelikle dünkü yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR HER ZAMAN TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

portekiz

14 yıl sonra bir kulüp takımı çalıştırması üzerine gelen soruyu değerlendiren Santos, "14 yıl oldu ama bir teknik direktör her zaman teknik direktördür. Tabii ki Milli Takım'da daha az maç oynarsınız. Ama bu benzer ve aynı bir durum." ifadelerini kullandı.

"SORUMLU BENİM!"

748fd02079524477a3448169894019bb

Taraftara çağrıda bulunan Santos, "Geçen haftaki maçta takımımız iyi oynadı. Bir değişiklik var. Ege çok yorulmuştu. O yüzden orta sahayı daha dinamik tutmayı düşündüm. Takımla 3-4 gün antrenman yaptım. Çok fazla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden kazanan takımı değiştirmedim. Geldiğimden beri aldığım izlenim çok iyi. Oyuncuların idmanlardaki performansları çok iyi. Takımdan pozitif sinyaller alıyorum. Çok iyi bir taraftar grubumuz var ama içeride oynadığımız son 3 maçı kaybettik. Taraftardan beklediğim takıma destek olmaları her zaman. Buradaki oyuncuların hepsi ellerinden geleni yapacaklar. Bir sorun olduğunda taraftarlarımız destek olsun. Bir sorun olduğunda, taraftar beni eleştirsin. Sorumlu benim. Futbolculara tam destek olsun. Birlikte işleri en iyi şekilde yoluna sokacağız." sözlerini sarf etti.

Son olarak Fatih Karagümrük'ün durumu hakkında konuşan Santos, "Rakibimiz çok kaliteli, organize bir takım. Oyuncularla konuştuk, analiz yaptık. Oyun mentalitelerini gösterdik. Kazanmak için savaşmak zorundayız. Oyunculara bunu anlattık. Böyle olacağından da eminim" dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce öfkelendi sonra sil bunu dedi, ama canlı yayında olduğunu unuttuÖnce öfkelendi sonra sil bunu dedi, ama canlı yayında olduğunu unuttu
Fenerbahçe'den, Fatih Terim için ayrıldı! Fenerbahçe'den, Fatih Terim için ayrıldı!
Süper Lig'de tarihe geçen an! İlk kez Başakşehir Alanyaspor maçında devre girdiSüper Lig'de tarihe geçen an! İlk kez Başakşehir Alanyaspor maçında devre girdi
Anahtar Kelimeler:
Fernando Santos son dakika beşiktaş maçı süper li da,
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Üniversiteden profesörlük kadrosu için adrese teslim şart

Skandal iddia! Üniversiteden profesörlük kadrosu için adrese teslim şart

Önce öfkelendi sonra sil bunu dedi, ama canlı yayında olduğunu unuttu

Önce öfkelendi sonra sil bunu dedi, ama canlı yayında olduğunu unuttu

Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

Dünya futbolunda en çok büyüyen 10 takım açıklandı!

Dünya futbolunda en çok büyüyen 10 takım açıklandı!

Fenerbahçe'den, Fatih Terim için ayrıldı!

Fenerbahçe'den, Fatih Terim için ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.