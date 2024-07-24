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Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'tan Ante Rebic için kadro dışı kararı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 14:55
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Ante Rebic'i kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'tan Ante Rebic için kadro dışı kararı!

Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocasıyla sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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KADRO DIŞI BIRAKILDI

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Siyah-Beyazlılar'da ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.

MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

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Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.

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son dakika ante rebic beşiktaş
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