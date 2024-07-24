Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'tan Ante Rebic için kadro dışı kararı!

Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocasıyla sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Siyah-Beyazlılar'da ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.

MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.