Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'tan Ante Rebic için kadro dışı kararı!

Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocasıyla sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Siyah-Beyazlılar'da ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.
Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.