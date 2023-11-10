Beşiktaş'ın yeni hocası Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımları çalıştırdı? Seçime kadar takımın başında olacak

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay seçime kadar takımın başında olacak. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni hocası Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay 1963 yılında dünyaya geldi.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atmıştır.

Atom Karınca lakaplı Rıza Çalımbay futbolculuk kariyerine Beşiktaş alt yapısında başlamış 1980/81 sezonunda A takım kadrosuna yükselmiştir. Beşiktaş forması ile en çok maça çıkan oyuncu olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta 494 lig maçı ve 41 gol atmıştır. Yıllarca Beşiktaş’ta kaptanlık yaptıktan sonra 1996’da jübile yapmıştır. İngiltere’de teknik direktörlük kursuna gittikten sonra Teknik direktörlüğe de yine Beşiktaş’ta Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak başlamıştır. Daha sonra Göztepe’de teknik direktörlük yapan Çalımbay sırasıyla Denizlispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor yeniden Çaykur Rizespor, yeniden Göztepe, Eskişehir, Sivasspor, Trabzonsopr ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştır.

RIZA ÇALIMBAY'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2001 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2004 MKE Ankaragücü

2004-2005 Çaykur Rizespor

2005 Beşiktaş

2005-2007 Ankaraspor

2007 Çaykur Rizespor

2008-2010 Eskişehirspor

2010-2013 Sivasspor

2013-2014 Çaykur Rizespor

2014-2015 Mersin İdman Yurdu

2015-2016 Kasımpaşa

2016-2017 Antalyaspor

2017-2018 Trabzonspor

2018 Konyaspor

2019-2023 Sivasspor

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HOCA RIZA ÇALIMBAY MI OLACAK?

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifa sonrası Rıza Çalımbay dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adam A Spor'a yaptığı açıklamada bugün siyah beyazlı yöneticilerle görüşeceğini bildirdi.

Rıza Çalımbay, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine devam edecek ve sonrasında karar yeni yönetime bırakılacak.





