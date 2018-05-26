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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları temmuz ayında satışa çıkacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 12:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, siyah-beyazlı takımın yeni sezon formalarının temmuz ayında satışa çıkacağını söyledi.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları temmuz ayında satışa çıkacak

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mican, taraftarların yeni sezon formaları için sabırsızlandığını belirterek, "Yeni sezon formalarımızın üretimi devam ediyor. Temmuz ayında 3 farklı modelle piyasaya çıkacağız. Hepsi birbirinden şık ve taraftarlarımızın beğeneceği tasarımlar. Beşiktaş'ın başarılarla dolu tarihini, temiz geçmişini yansıtan formalarımıza taraftarlarımızın ilgisinin bu sezon olduğu gibi devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Geride kalan sezonda forma satışı konusunda rekora seviyeye ulaştıklarını sözlerine ekleyen Mican, "Üç yıldızlı formalarımıza taraftarlarımız büyük ilgi gösterdi. Sezonu dördüncü sırada tamamlamış olmamıza rağmen bu ilgi devam ediyor. Satışlarda 500 bin bandına yaklaştık ve rekor kırdık. Forma satışında her sene bir önceki sezonun üzerine çıkıyoruz. Taraftarlarımız bu konuda bizi yalnız bırakmıyor ve kulübüne sahip çıkıyor. Yeni sezonda da aynı ilginin devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Korsan ürün ülkemizin en büyük problemlerinden biri"

Siyah-beyazlı taraftarların korsan üründen vazgeçmesini isteyen Hüseyin Mican, Beşiktaş Kulübünün telefonla satışının olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Korsan ürün satışı ülkemizin en büyük problemlerinden biri. Bunun önüne geçmek için her türlü girişimi yapmaya devam ediyoruz. Taraftarlarımızın da kulübüne yardımcı olması ve korsan üründen uzak durmaları lazım. Beşiktaş'ın adını kullanarak para kazanma gayreti içinde olanlara göz açtırmamaya devam ediyoruz. Son zamanlarda telefonla ürün satışı başladığına yönelik ihbarlar alıyoruz. Taraftarlarımız bilmeliler ki Beşiktaş Kulübünün telefonla ürün satışı yoktur. Taraftarlarımızın paralarını bu dolandırıcılara kaptırmamasını rica ediyorum."

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