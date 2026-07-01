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Beşiktaş'ın yeni sol beki İstanbul'a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu

Yeni sezon öncesi sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle 8+2 milyon Euro karşılığında el sıkışırken, yetenekli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere bu gece saat 23.30 sularında İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni sol beki İstanbul'a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu
Emre Şen
Kassoum Ouattara

Kassoum Ouattara

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, savunmanın solunu Fransa'dan takviye ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Monaco'nun genç sol beki Kassoum Ouattara transferini resmi olarak noktaladı.

MONACO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI: 8+2 MİLYON EURO

Beşiktaş ın yeni sol beki İstanbul a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu 1

Gelecek vadeden ve dinamizmiyle dikkat çeken sol bek oyuncusu için Fransız ekibiyle çetin bir pazarlık süreci yürüten Beşiktaş yönetimi, orta yolu bulmayı başardı. Gelen son bilgilere göre siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara'nın bonservisi için Monaco kulübüyle 8 milyon Euro net bedel ve 2 milyon Euro başarı bonusu içeren bir paket üzerinden kesin olarak anlaşmaya vardı.

UÇAK BU GECE İNİYOR

Beşiktaş ın yeni sol beki İstanbul a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu 2

Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncu cephesiyle de her konuda mutabakata varan Beşiktaş, vakit kaybetmeden seyahat planlamasını yaptı. Kassoum Ouattara'nın, resmi sözleşmeye imza atmadan önce rutin sağlık kontrollerinden geçmek için bu gece saat 23.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. Genç yıldızın gelişinin ardından kısa süre içinde resmi açıklamaların peş peşe gelmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş monaco Kassoum Ouattara
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