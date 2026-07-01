Beşiktaş'ın yeni sol beki İstanbul'a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, savunmanın solunu Fransa'dan takviye ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Monaco'nun genç sol beki Kassoum Ouattara transferini resmi olarak noktaladı.

MONACO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI: 8+2 MİLYON EURO

Gelecek vadeden ve dinamizmiyle dikkat çeken sol bek oyuncusu için Fransız ekibiyle çetin bir pazarlık süreci yürüten Beşiktaş yönetimi, orta yolu bulmayı başardı. Gelen son bilgilere göre siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara'nın bonservisi için Monaco kulübüyle 8 milyon Euro net bedel ve 2 milyon Euro başarı bonusu içeren bir paket üzerinden kesin olarak anlaşmaya vardı.

UÇAK BU GECE İNİYOR

Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncu cephesiyle de her konuda mutabakata varan Beşiktaş, vakit kaybetmeden seyahat planlamasını yaptı. Kassoum Ouattara'nın, resmi sözleşmeye imza atmadan önce rutin sağlık kontrollerinden geçmek için bu gece saat 23.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. Genç yıldızın gelişinin ardından kısa süre içinde resmi açıklamaların peş peşe gelmesi öngörülüyor.