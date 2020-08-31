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Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2020 22:57 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yeni transferini resmen açıklayacak. Siyah-beyazlıların Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı Francisco Montero'yu İstanbul'a getirdi.

Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaşmıştı.

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ANLAŞMA DETAYLARI

Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncuyu ikna eden Beşiktaş yönetimi, İspanyol kulübüne de maaşına karşılık 1 yıllık kiralama teklifi sundu ve bu konuda anlaşıldı. Bu görüşmenin ardından yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

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YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO

Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Montero ise yıllık 775 bin Euro alacak.

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