Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlı yönetim her konuda anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i İstanbul'a getirdi.

İMZAYI ATACAK

İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi. Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.



