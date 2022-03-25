SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

25.03.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlı yönetim her konuda anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i İstanbul'a getirdi.

İMZAYI ATACAK

77

İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi. Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael İstanbul'a geliyor!Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'de şok! Kadro dışı...Fenerbahçe'de şok! Kadro dışı...
Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Fatih Terim, Portekiz'i yıkacak 3 oyuncuyu açıkladı!

Fatih Terim, Portekiz'i yıkacak 3 oyuncuyu açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı!

Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı!

Ve Messi bırakıyor!

Ve Messi bırakıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.