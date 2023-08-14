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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alex Oxlade-Chamberlain hangi takımlarda oynadı?

14.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Oxlade-Chamberlain son dakika haberlerinin ardından Beşiktaş taraftarları tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul'a gelen İngiliz futbolcu, ayrıntılı sağlık kontrollerini tamamlamıştı. Beşiktaş'ın transferinde son durum merak konusu oldu. Peki, Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain'ın oynadığı takımlar...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain transferini bugün açıklaması bekleniyor. Ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Alex Oxlade-Chamberlain'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BUGÜN AÇIKLAYACAK

Beşiktaş için bir hafta önce İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinin bugün açıklanacağı iddia edildi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993 yılında Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundadır ve orta sahada görev yapmaktadır. 35 kez milli forma giymiştir. Şuan serbest olan Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton, Arsenal ve liverpool formaları giymiştir. 393 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 48 gol 56 asist üretmiştir.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alex Oxlade-Chamberlain'in profesyonel kariyeri:

2010-2011 Southampton
2011-2017 Arsenal
2017-2023 Liverpool

Alex Oxlade-Chamberlain'in millî takım kariyeri:

2010 İngiltere U-18
2011 İngiltere U-19
2011-2012 İngiltere U-21
2012- İngiltere

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