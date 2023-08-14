Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alex Oxlade-Chamberlain hangi takımlarda oynadı?

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain transferini bugün açıklaması bekleniyor. Ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Alex Oxlade-Chamberlain'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BUGÜN AÇIKLAYACAK

Beşiktaş için bir hafta önce İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinin bugün açıklanacağı iddia edildi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993 yılında Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundadır ve orta sahada görev yapmaktadır. 35 kez milli forma giymiştir. Şuan serbest olan Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton, Arsenal ve liverpool formaları giymiştir. 393 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 48 gol 56 asist üretmiştir.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alex Oxlade-Chamberlain'in profesyonel kariyeri:

2010-2011 Southampton

2011-2017 Arsenal

2017-2023 Liverpool

Alex Oxlade-Chamberlain'in millî takım kariyeri:

2010 İngiltere U-18

2011 İngiltere U-19

2011-2012 İngiltere U-21

2012- İngiltere

