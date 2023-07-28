Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ante Rebic'in oynadığı takımlar

Ante Rebic günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaştı. Milan'ı da ikna eden Süper Lig ekibi Beşiktaş ünlü futbolcuyu renklerine bağladı. İşte Ante Rebic'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

ANTE REBİC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Hırvatistan'ın Split kentinde doğdu.

Ante Rebic Futbola NK Vijyani alt yapısında başladı. Sırasıyla Imotski U17 ve Split U19'de forma giyen başarılı futbolcu, 2011'de A takıma yükseldi.

2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018 yazında 4.5 milyon Euro'ya E. Frankfurt'un yolunu tuttu. 2020 yazında ise Milan'a 6.7 milyon Euro'ya imza attı. Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat forvetin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ ANTE REBİC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel futbol kariyeri:

2011-2013 RNK Split

2013-2018 Fiorentina

2014-2015 → RB Leipzig (kiralık)

2016 → Hellas Verona (kiralık)

2016-2018 → Eintracht Frankfurt (kiralık)

2018-2020 Eintracht Frankfurt

2019-2020 → Milan (kiralık)

2020-2023 Milan

Milli Takım kariyeri:

2011 Hırvatistan U-18

2011-2012 Hırvatistan U-19

2012-2013 Hırvatistan U-20

2012-2013 Hırvatistan U-21

2013-2021 Hırvatistan

