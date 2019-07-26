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Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2019 22:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş’ın yeni transferi Brezilyalı Douglas İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş’ın yeni transferi Brezilyalı Douglas İstanbul'a geldi.

DOUGLAS KİMDİR?
Douglas Pereira dos Santos, Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen savunma oyuncusudur. 1.71 boyundaki Douglas geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralık olarak Sivasspor’a transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan Douglas geçtiğimiz sezon Sivasspor ile çıktığı 32 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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