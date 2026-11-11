Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku!

Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe ile ilgili yaşanan gelişme gündeme geldi. UEFA Uluslar Ligi kapsamında İtalya ve Türkiye ile karşılaşacak Fransız ekibinde yıldız futbolcu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmanda yer almadı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid forması giyen Mbappe, takımın son çalışmasına katılmak yerine sağlık ekibinin kontrolünde tedavi gördü.

İTALYA KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 27 yaşındaki futbolcunun, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak mücadelede görev alması beklenmiyor.

Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Fransız teknik heyetinin ise yıldız oyuncunun sakatlık riskini artırmamak adına temkinli hareket etmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

TÜRKİYE MAÇI BELİRSİZ

Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımımız ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği de henüz netlik kazanmadı.

Fransa'nın en önemli hücum silahlarından biri olan yıldız futbolcunun Türkiye maçındaki durumu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.