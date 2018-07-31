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Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun maliyeti belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Şilili yeni stoperi Enzo Roco'nun transferinde mali detaylar belli olurken anlaşmaya göre iki taraf da kazanacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun maliyeti belli oldu

Bonservis ödemeden önemli oyuncuları kadrosuna katma geleneğini bu sezon da devam ettiren Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile bir transfer başarısına daha imza attı. Roco’nun siyah-beyazlılarda sergileyeceği performansa göre başka bir takıma gitmesi durumunda hem kulüp hem de oyuncunun kendisi kazanacak.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki 1.92’lik futbolcu ile yarın 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Kara Kartal ilk 2 yıl 1.4 milyon Euro, 3. yıl ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

İmza parası olarak 1.6 milyon Euro alacağı öğrenilen Roco’nun mukavelesinde bir önemli detay ise bir başka takıma transfer olması durumunda alacağı ücret. Buna göre 6 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda alınacak bonservisin yüzde 20’si oyuncuya verilecek. Başka bir deyişle örneğin Beşiktaş Roco’yu 10 milyon Euro’ya satarsa 6 milyon Euro’nun üzerinde kalan 4 milyon Euro’nun yüzde 20’si yani 800 bin Euro’su Roco’nun cebine girecek. Bu maddenin oyuncunun performansını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

BEDAVA ALMAK KARTAL’IN İŞİ!

SİYAH-beyazlılar geçen sezonun başında Pepe’yi devre arasında ise Vida’yı kadrosuna katarken özellikle Dünya Kupası’nın ardından bu ikili transferde birçok kulübün gündeminde. Portekizli yıldıza 7-8 milyon Euro, Hırvatistan ile final oynayan Vida’ya ise 25-30 milyon Euro arasında bir teklif gelmesi durumunda satılması beklenirken yönetim bedava aldığı bu 2 oyuncudan 30 milyon Euro’nun üzerinde kâr elde etmiş olacak. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Enzo Roco Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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