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Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N’Koudou, Göztepe maçının kadrosunda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sakatlığı geçen Vida, Quaresma, Lens ve yeni transfer Georges-Kevin N’Koudou, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N’Koudou, Göztepe maçının kadrosunda

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı geçen Domagoj Vida da takımla çalıştı.

Antrenmana, salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Beşiktaş, saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Georges-Kevin N’Koudou Göztepe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yapsanız olmaz Abdullah Avcı gönderilecek, Beşiktaş bu sene ilk 5’e bile giremez.
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