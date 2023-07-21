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Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Emile Onana kimdir, kaç yaşında, nereli? Jean Onana'nın mevkisi ne? KAP'a bildirildi!

21.07.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Jean Emile Onana ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ünlü futbolcu ile ilgili aramalar sıklık kazandı. Birçok futbolsever Onana ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Emile Onana kimdir, kaç yaşında, nereli? Jean Onana'nın mevkisii ne? KAP'a bildirildi!

Jean Onana ile ilgili aramalar hız kazandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kullanıcılar Jean Onana hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Emile Onana hakkında merak edilenler...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ JEAN EMILE ONANA KİMDİR?

Jean Onana, 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da doğdu. Ön Libero pozisyonunda görev yapan Kamerunlu mîlli futbolcu. Lens'te forma giymektedir.

Onana 31 Ocak 2020'de, Leixões'ten Lille'e transfer oldu. Onana, Lille ile ilk profesyonel maçına 16 Şubat 2020'de Marsilya'ya karşı 2-1 Ligue 1 mağlubiyetinde çıktı.

Ağustos 2020'de bazı Lille oyuncularıyla birlikte Belçika kulübü Mouscron'a kiralık olarak transfer oldu, burada 13 Eylül'de Kortrijk'e yenildikleri bir Division A maçında kırmızı kart gördü.

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30 Ağustos 2021'de Onana beş yıllık bir sözleşme ile Ligue 1 kulübü Bordeaux'ya transfer oldu.

1 Eylül 2022'de eski kulübü Lille'in rakibi Lens ile beş yıllık sözleşme imzaladı..Lens ile ilk maçına 4 Eylül 2023'te Reims karşısında çıktı.

JEAN ONANA'NIN MEVKİSİ NE?

Kamerunlu millî futbolcu. Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir.


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