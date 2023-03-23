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Beşiktaş'ın yeni transferi Maxim: "Burada olmak büyük bir fırsat ve gurur kaynağı"

23.03.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı futbolcu Alexandru Maxim, "Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir fırsat ve gurur kaynağı. İlerleyen dönemde elimden geleni yaparak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Maxim: "Burada olmak büyük bir fırsat ve gurur kaynağı"

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexandru Maxim, siyah-beyazlı takıma transfer olarak büyük bir fırsat elde ettiğini ve bunun kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Rumen futbolcu, siyah-beyazlıların milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxim, "Burada olmak büyük bir fırsat ve gurur kaynağı. Büyük bir trajediden sonra böylesine önemli bir kulüpte olmak benim için onur. İlerleyen süreçte elimden geleni yaparak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum."dedi.

Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını aktaran 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Deprem sebebiyle takımım ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanı doğdu. Başka kulüplerin de ilgisi vardı ama benim her zaman ilk tercihim Beşiktaş oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Beşiktaş büyük bir kulüp. Kariyerimi burada sürdürürsem çok sevinirim. Daha çok işime ve sezonu iyi bitirmeye odaklandım. Sezon sonunda göreceğiz." diye konuştu.

"DERBİYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbiye ilişkin konuşan Maxim, bu karşılaşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda daha önce oynadığına dikkati çeken Maxim, "Bu, ilk derbim olacak. Heyecanlıyım. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Umuyorum 3 puanı kazanırız. Bunu gerçekleştirerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"GELECEĞİMİ TÜRKİYE'DE GÖRÜYORUM"

Alexandru Maxim, kariyerini birkaç sezon daha Türkiye'de sürdürmek istediğini kaydetti.

İspanya, Almanya ve ülkesi Romanya'da forma giydiğini hatırlatan Maxim, "Burası farklı bir lig. Geleceğimi burada görüyorum. Mutluyum. İyi çalışacağım. Birkaç sezon daha burada oynamayı isterim. Hedefim her takımda aynı performansı göstermek. Her maç takımıma katı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK'deki performansımı sürdürerek gol ve asist anlamında takıma katkı sağlamak istediğini vurgulayan Maxim, "İlk 11'de forma giyme konusunda acele etmiyorum. Sabırlıyım. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Hedefim her zaman 3 puan almamıza katkı sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.

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