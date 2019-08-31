Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'a geldi

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.
2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.
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