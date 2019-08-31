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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2019 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'a geldi

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.


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Beşiktaş Mohamed Elneny

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