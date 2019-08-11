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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2019 23:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi. Rebocho'nun sağlık kontrollerinin ardından bugün imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli Pedsro Rebocho İstanbul'a geldi.

Rebocho'yu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

24 yaşında sol bek oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

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Beşiktaş Pedro Rebocho Transfer

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