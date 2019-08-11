Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul'da!

Be\u015fikta\u015f'\u0131n yeni transferi Portekizli Pedsro Rebocho \u0130stanbul'a geldi.\nRebocho'yu ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak \u0130stanbul Havaliman\u0131'na ini\u015f yapt\u0131. \n24 ya\u015f\u0131nda sol bek oyuncusu sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan imzay\u0131 atacak.PARTNER G\u00fczelli\u011fi ile b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! \u0130\u015fte Fenerbah\u00e7e'nin yeni yengesiOrhan Ak protestosu s\u00fcr\u00fcyorBe\u015fikta\u015f'\u0131n yeni transferi \u0130stanbul'a geliyor!
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