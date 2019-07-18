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Beşiktaş’ın yeni transferi Tyler Boyd kampa katıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, Riva’da gerçekleştirilen siyah-beyazlıların kampına katıldı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Tyler Boyd kampa katıldı

2019-2020 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta yeni transfer Tyler Boyd, Riva’da gerçekleştirilen kampa katıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiren ABD'li futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Vitoria Guimares’den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Tyler Boyd riva ABD Spor Toto Süper Lig

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