Beşiktaş’ın yeni transferi Tyler Boyd kampa katıldı

2019-2020 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta yeni transfer Tyler Boyd, Riva’da gerçekleştirilen kampa katıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiren ABD'li futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Vitoria Guimares’den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.





