Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny'den bir ilk! Kocaelispor maçında iyi oyununu golle süsledi

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vaclav Cerny, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetmeyi başardı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Çek futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasının 10. dakikasında savunma arkasına sarkarak kaleci Jovanovic’i geçti ve topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

JOVANOVİC’E SARI KART

Beşiktaş ın yeni transferi Vaclav Cerny den bir ilk! Kocaelispor maçında iyi oyununu golle süsledi 1

Gol öncesi dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Cerny’yi karşılamak isteyen kaleci Aleksandar Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan, oyunu devam ettirip golü geçerli sayarken, sonrasında Jovanovic’e sarı kart gösterdi.

