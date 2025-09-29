Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny'den bir ilk! Kocaelispor maçında iyi oyununu golle süsledi

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Çek futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasının 10. dakikasında savunma arkasına sarkarak kaleci Jovanovic’i geçti ve topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
Gol öncesi dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Cerny’yi karşılamak isteyen kaleci Aleksandar Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan, oyunu devam ettirip golü geçerli sayarken, sonrasında Jovanovic’e sarı kart gösterdi.
