Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny İstanbul'a geldi! Siyah beyazlılar yıldız ismi açıklamak üzere...

Beşiktaş'ın Alman kulübü Wolfsburg'dan transfer ettiği Vaclav Cerny resmen İstanbul'da. Yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu çok kısa bir süre içerisinde açıklayacak.

ANLAŞMA AÇIKLANIYOR

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Wolfsburg ve Beşiktaş, Cerny transferi için anlaşma sağladı. Cerny, İstanbul'a geldi. Sözleşme 3+1 yıllık olacak.

KARTAL SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Transferi sosyal medya hebasından duyuran Beşiktaş, yıldız futbolcunun uçaktan bir videosunu paylaştı. Cerny, taraftara seslenerek 'Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum' ifadelerini kullandı.