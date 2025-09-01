SPOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny İstanbul'a geldi! Siyah beyazlılar yıldız ismi açıklamak üzere...

Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny İstanbul'a geldi. Alman kulübü Wolfsburg'dan transfer edilen yıldız isim sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Beşiktaş'ın Alman kulübü Wolfsburg'dan transfer ettiği Vaclav Cerny resmen İstanbul'da. Yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu çok kısa bir süre içerisinde açıklayacak.

ANLAŞMA AÇIKLANIYOR

Beşiktaş ın yeni transferi Vaclav Cerny İstanbul a geldi! Siyah beyazlılar yıldız ismi açıklamak üzere... 1

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Wolfsburg ve Beşiktaş, Cerny transferi için anlaşma sağladı. Cerny, İstanbul'a geldi. Sözleşme 3+1 yıllık olacak.

KARTAL SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Beşiktaş ın yeni transferi Vaclav Cerny İstanbul a geldi! Siyah beyazlılar yıldız ismi açıklamak üzere... 2

Transferi sosyal medya hebasından duyuran Beşiktaş, yıldız futbolcunun uçaktan bir videosunu paylaştı. Cerny, taraftara seslenerek 'Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum' ifadelerini kullandı.

