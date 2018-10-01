SPOR

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, 16 eylülde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Fikret Orman, yeni yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı.

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkanlığa Serdal Adalı getirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in görevleri değişmedi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Fikret Orman: Başkan

Serdal Adalı: İkinci başkan

Umut Güner: Asbaşkan, transfer komitesi başkanı, Vodafone Park'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Deniz Atalay: Asbaşkan, TFF ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ahmet Ürkmezgil: Genel sekreter, icra kurulu başkanı

Hüseyin Yücel: Pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, e-spordan sorumlu icra kurulu üyesi

Ahmet Kavalcı: BJK Nevzat Demir Tesisleri ve futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi

Metin Albayrak: Futbol altyapı ve scouting sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ahmet Cihat Kumuşoğlu: Muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Hukuktan sorumlu, icra kurulu ve transfer komitesi üyesi

Hüseyin Mican: Kartal Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyesi

Hakan Özköse: Taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Erdal Karacan: Amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Gökçe Meriçten: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Candaş Tolga Işık: İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Melih Aydoğdu: Transfer komitesi üyesi

PARTNERBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadıBöylesi görülmedi! Safariye çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdiBeşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdi
Babel'den maç sonu yönetime göndermeBabel'den maç sonu yönetime gönderme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş yönetim kurulu

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fikret Orman: Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz

Fikret Orman: Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdi

Beşiktaş, taraftarının Bursaspor taraftarının saldırısına uğramasına tepki gösterdi

Babel'den maç sonu yönetime gönderme

Babel'den maç sonu yönetime gönderme

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Vagner Love: Yapabildiğim en iyi iş futbol

Vagner Love: Yapabildiğim en iyi iş futbol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.