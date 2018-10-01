Beşiktaş'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkanlığa Serdal Adalı getirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in görevleri değişmedi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Fikret Orman: Başkan

Serdal Adalı: İkinci başkan

Umut Güner: Asbaşkan, transfer komitesi başkanı, Vodafone Park'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Deniz Atalay: Asbaşkan, TFF ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ahmet Ürkmezgil: Genel sekreter, icra kurulu başkanı

Hüseyin Yücel: Pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, e-spordan sorumlu icra kurulu üyesi

Ahmet Kavalcı: BJK Nevzat Demir Tesisleri ve futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi

Metin Albayrak: Futbol altyapı ve scouting sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ahmet Cihat Kumuşoğlu: Muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Hukuktan sorumlu, icra kurulu ve transfer komitesi üyesi