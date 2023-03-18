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Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal 153 gün sonra İstanbulspor karşısında ilk 11'de başladı, asistini yaptı!

18.03.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesine ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu Rachid Ghezzal, yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası 153 gün sonra bir mücadele ilk 11'de başlarken, yaptığı asistle taraftardan büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal 153 gün sonra İstanbulspor karşısında ilk 11'de başladı, asistini yaptı!
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu Rachid Ghezzal, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından 26'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor karşısına tam 153 gün sonra ilk 11'de başladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 62'
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 0
İstanbulspor İstanbulspor

153 GÜN SONRA 11'DE

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Ghezzal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kalmıştı. Antalyaspor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmış, tecrübeli oyuncu MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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ASİSTİNİ YAPTI

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153 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, taraftardan alkış alırken, aylar sonra çıktığı maçta Cenk Tosun'un golünde asist yaparak hazır olduğunu gösterdi. Ayrıca 5 ay sonra 11'de başlayan Ghezzal, 216 gün sonra da asist yapmış oldu.

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