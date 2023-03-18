Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal 153 gün sonra İstanbulspor karşısında ilk 11'de başladı, asistini yaptı!

Süper Lig'de son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu Rachid Ghezzal, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından 26'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor karşısına tam 153 gün sonra ilk 11'de başladı.

153 GÜN SONRA 11'DE

Ghezzal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kalmıştı. Antalyaspor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmış, tecrübeli oyuncu MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

ASİSTİNİ YAPTI

153 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, taraftardan alkış alırken, aylar sonra çıktığı maçta Cenk Tosun'un golünde asist yaparak hazır olduğunu gösterdi. Ayrıca 5 ay sonra 11'de başlayan Ghezzal, 216 gün sonra da asist yapmış oldu.

