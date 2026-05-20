Okan Buruk'tan eski Fenerbahçeli isme telefon! 'Galatasaray'a gel'

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündeme sürpriz bir golcü geldi. Sarı-kırmızılıların, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi için harekete geçtiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi ile doğrudan temas kurduğu öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, Kosovalı futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Okan Buruk ile Vedat Muriqi’nin yolları daha önce Çaykur Rizespor’da kesişmişti. Başarılı golcü, Karadeniz temsilcisinde Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
İddiaya göre Vedat Muriqi, yeniden Süper Lig’de forma giyme fikrine sıcak bakıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde transfer konusunda daha somut adımlar atabileceği ifade edildi.
